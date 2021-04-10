Прем’єрку Норвегії оштрафували на понад $2 тисячі за порушення карантину

Солберг публічно вибачилася за те, що наприкінці лютого організувала захід з нагоди святкування свого 60-річчя

Сольберг послідовно виступала за введення суворих правил карантину, щоб стримати поширення коронавірусу

Норвезька поліція заявила 9 квітня, що оштрафувала прем’єр-міністра країни Ерну Сольберг за організацію сімейного святкування в честь свого дня народження.

Як повідомляє Reuters, у поліції зазначили, що штраф становить 20 тисяч норвезьких крон ($2352).

Прем’єр-міністр, яка перебуває на посаді вже другий термін поспіль, минулого місяця вже вибачалася за організацію заходу на честь її 60-річчя. Тоді наприкінці лютого при святкуванні на одному з гірських курортів на ювілеї перебували 13 членів її сім’ї, попри заборону уряду на зібрання понад 10 осіб.

«Хоча закон однаковий для всіх, перед законом рівні не всі. Тому правильно виписувати штраф, щоб підтримати довіру широкої громадськості до норм про соціальні обмеження», – повідомили у поліції.

Поруч з цим, поліція не оштрафувала чоловіка Сольберг, який займався безпосередньою організацією свята. Так само не був оштрафований ресторан, де проходило святкування. У поліції виправдали таке рішення тим, що »Сольберг є лідером країни, і вона була в авангарді тих заборон, накладених на обмеження розповсюдження вірусу».

Зазначається, що Сольберг, на яку очікують виборчі перегони до парламенту цього вересня, послідовно виступала за введення суворих правил карантину, щоб стримати поширення коронавірусу, що позитивно вплинуло на епідситуацію в Норвегії. Це призвело до найнижчих показників зараження та смертності в Європі.

Як повідомляв «Главком», у Норвегії розслідують справу проти прем’єра через святкування під час карантину.