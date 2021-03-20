У Норвегії розслідують справу проти прем’єра через святкування під час карантину

Ерна Сульберг виголосила вибачення у Facebook, в якому сказала, що розуміє, що люди будуть розлючені та розчаровані

Очільниця уряду відзначала своє 60-річчя разом із родичами на лижному курорті

Поліція Норвегії розслідує справу щодо прем’єр-міністра країни Ерни Сульберг, у якої на день народження зібрались 13 осіб, а можна було лише 9 через карантин.

Про це повідомляє The Guardian.

Святкування відбулось наприкінці лютого. Очільниця уряду відзначала своє 60-річчя разом із родичами на лижному курорті. У перший вечір на вечерю прийшло 13 гостей, проте сама Сульберг була відсутня. На наступний день святкування продовжилось в орендованій квартирі.

Через коронавірусні обмеження у Норвегії можна збиратись групами не більше, ніж 10 осіб. Таким чином, Сульберг порушила правила. Політик вже вибачилась за свою «неуважність» та додала, що була впевнена, що обмеження не стосується членів сім’ї.

Нагадаємо, з 20 березня, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві почали діяти суворі карантинні обмеження. Жорсткі обмеження запроваджено до 9 квітня включно.

Як повідомлялося, Степанов впевнений, що в Україні не буде локдауну.