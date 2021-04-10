Карантинні виплати ФОП: Кабмін скоротив перелік видів діяльності

Карантинні виплати не отримають готелі та інші установи тимчасового проживання

Не всі постраждалі від карантину ФОПи отримають допомогу

Уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Кабмін.

Зазначено, що з відповідного списку вилучено ряд позицій.

Так, згідно з постановою, претендувати на допомогу держави не можуть готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання).

Також карантинні виплати більше не отримають особи, які займаються роздрібною торгівлею газетами та канцелярськими товарами у спеціалізованих магазинах, ремонтом комп'ютерів і периферійного обладнання, ремонтом обладнання зв'язку та електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення, ремонтом побутових приладів, взуття та шкіряних виробів, меблів, годинників і ювелірних виробів, а також побутових виробів та предметів особистого вжитку.

Водночас, уточнили в Кабміні, на допомогу може претендувати роздрібна торгівля залізними виробами, будматеріалами і санітарно-технічними виробами у спеціалізованих магазинах.

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

До слова, 7 квітня підприємці та перевізники пікетували Миколаївську міську раду через посилення карантинних обмежень. Підприємці обурені, що їх позбавили заробітку, на відміну від великих торговельних мереж, які продовжують працювати під час локдауну. При цьому їх залишили без будь-якої підтримки з боку держави.

Читайте також: