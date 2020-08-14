П'ятьох українців, яких затримали під час протестів у Білорусі, відпустили – МЗС



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У Мінську відпустили затриманих під час акцій протесту українців Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва

Всі раніше затримані українці в Білорусі перебувають у безпеці

У Білорусі звільнили п'ятьох громадян України, яких затримали під час масових акцій протесту.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в ефірі телеканала «Україна 24».

«Цей день видався вельми продуктивним, оскільки на свободу вийшло цілих п'ять громадян України. Усі з них знаходяться в безпеці. Це Костянтин Рєуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про яких зранку повідомив президент України. Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишка, якого було затримано у Бресті», – заявив Єнін.

Він повідомив, що представники МЗС відвідали в лікарні ще одного звільненого українця, Павла Чернявського, який після звільнення із СІЗО відчув себе зле і його госпіталізували.

За інформацією дипломата, Чернявський відмовився від стаціонарного лікування й вирушив додому.

Єнін зазначив, що всім звільненим громадянам запропонували допомогу від посольства України. Усі громадяни України, які бажають повернутися, зможуть зробити це за першої ж можливості.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 серпня, українські волонтери благодійної організації «Восток SOS» Костянтин Реуцький та Євген Васильєв вийшли з Центру ізоляції правопорушників.

Нагадаємо, проти затриманих в Мінську українських волонтерів завели кримінальну справу.

12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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