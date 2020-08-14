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    Польського євродепутата не пустили у Білорусь

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    <span>Роберт Бедронь не зміг в'їхати до Білорусі&nbsp;</span> - Польського євродепутата не пустили у Білорусь
    Роберт Бедронь не зміг в'їхати до Білорусі 

    Бедронь разом з делегацією Європарламенту планував відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів

    Депутату Європейського парламенту від Польщі Роберту Бедроню відмовили у в'їзді в Білорусь.

    Про це повідомив прессекретар Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський, пише Радіо Свобода.

    «Органи, що прийняли рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язані повідомляти про причини такого рішення», - сказав він.

    Бедронь, глава делегації Європарламенту щодо відносина з Білоруссю, і Пятрас Ауштрявічюс, доповідач Європарламенту по Білорусі, планували відвідати країну 14-16 серпня, щоб оцінити ситуацію після виборів, зустрітися із затриманими громадянами, урядовцями та неурядовими організаціями.

    Поки невідомо, чи спробує Ауштрявічюс сам приїхати в Білорусь.

    Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС у п’ятницю на позачерговій відеозустрічі погодились підготувати санкції у зв’язку з насильством на мітингах та фальсифікаціями виборів у Білорусі. 

    Польща активно просуває у ЄС введення персональних санкцій щодо Білорусі.

    Крім того, 14 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав не ходити на акції протесту. Він заявив, що масові протести в країні проти фальсифікації виборів президента нібито «заводять» люди з-за кордону.

    Напередодні лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії запропонували своє посередництво для врегулювання ситуації в Білорусі. Вони також закликають зупинити насильство. Спільну заяву було опубліковано 13 серпня.


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