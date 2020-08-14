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    У світі

    У Білорусі завели понад 90 кримінальних справ через масові протести

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    У Білорусі завели понад 90 кримінальних справ через масові протести - У Білорусі завели понад 90 кримінальних справ через масові протести
    У Білорусі завели понад 90 кримінальних справ через масові протести

    За даними МВС Білорусі, під час мітингів постраждали 121 співробітник міліції

    У Білорусі з початку протестів відкрили понад 90 кримінальних проваджень.

    Про це повідомила пресслужба МВС Білорусі.

    За даними МВС Білорусі, під час мітингів постраждали 121 співробітник міліції.

    У МВС зазначили, що з 13 серпня у Білорусі протести в більшості своїй стали носити мирний характер.

    «В результаті масових заворушень з 9 по 13 серпня постраждала 121 співробітник міліції. Слідчими органами порушено понад 90 кримінальних справ. Правова оцінка буде дана всім протиправним діянням», - повідомили в МВС.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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