Прем’єр Британії Мей розповіла, чим займатиметься після відставки



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Тереза Мей

За словами Мей, вільний час вона присвятить своїм неполітичним захопленням

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей після відставки продовжить роботу як парламентарій.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

За словами Мей, вільний час вона присвятить своїм неполітичним захопленням.

«Я буду гуляти зі своїм чоловіком, мені хотілося б частіше готувати, і ще я зможу виділити більше часу для того, щоб дивитися крикет», - сказала політик.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

В першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

За даними опитування соціологічної служби YouGov, щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах.