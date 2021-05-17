Прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ

Нік Герберт очолить «зусилля з відстоювання рівності ЛГБТ» у Британії та за кордоном

Джонсон заявив, що завжди дуже пишався тим, що живе у країні, яка є однією з найбільш прогресивних і ліберальних, коли мова йде про рівність ЛГБТ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ. Ним стане член Палати лордів британського парламенту Нік Герберт, йдеться в повідомленні на сайті державного сектору Сполученого Королівства.

Зазначається, що Герберт очолить «зусилля з відстоювання рівності ЛГБТ» у Британії та за кордоном, а також головуватиме на конференції «Бути собою – безпечно: глобальна конференція з питань рівності» у червні 2022 року.

«Боротьба з домаганнями і насильством щодо ЛГБТ – це наш маніфест, і проведення першої глобальної конференції уряду Великої Британії з ЛГБТ дозволяє нам просувати рівність на міжнародній арені», – йдеться в повідомленні.

Прем'єр Джонсон заявив, що завжди дуже пишався тим, що живе у країні, яка є однією з найбільш прогресивних і ліберальних, коли мова йде про рівність ЛГБТ.

«Свобода любити того, кого ви хочете, - ключова британська цінність і життєво важливий компонент будь-якої демократії», – сказав глава уряду.

Сам Герберт зазначив, що прихильний справі просування прав ЛГБТ у всьому світі, а також із нетерпінням чекає на те, щоб продовжити займатися цим у своїй новій ролі.

Нагадаємо, Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин. На це скаржилася Меган Маркл.

До слова, карибський відпочинок Бориса Джонсона буде розслідуватися у Британії.