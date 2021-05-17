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    Прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ

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    Нік Герберт очолить &laquo;зусилля з відстоювання рівності ЛГБТ&raquo; у Британії та за кордоном - Прем’єр Британії створив нову посаду – спецпредставник з прав ЛГБТ

    Нік Герберт очолить «зусилля з відстоювання рівності ЛГБТ» у Британії та за кордоном

    Джонсон заявив, що завжди дуже пишався тим, що живе у країні, яка є однією з найбільш прогресивних і ліберальних, коли мова йде про рівність ЛГБТ

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ. Ним стане член Палати лордів британського парламенту Нік Герберт, йдеться в повідомленні на сайті державного сектору Сполученого Королівства.

    Зазначається, що Герберт очолить «зусилля з відстоювання рівності ЛГБТ» у Британії та за кордоном, а також головуватиме на конференції «Бути собою – безпечно: глобальна конференція з питань рівності» у червні 2022 року.

    «Боротьба з домаганнями і насильством щодо ЛГБТ – це наш маніфест, і проведення першої глобальної конференції уряду Великої Британії з ЛГБТ дозволяє нам просувати рівність на міжнародній арені», – йдеться в повідомленні.

    Прем'єр Джонсон заявив, що завжди дуже пишався тим, що живе у країні, яка є однією з найбільш прогресивних і ліберальних, коли мова йде про рівність ЛГБТ.

    «Свобода любити того, кого ви хочете, - ключова британська цінність і життєво важливий компонент будь-якої демократії», – сказав глава уряду.

    Сам Герберт зазначив, що прихильний справі просування прав ЛГБТ у всьому світі, а також із нетерпінням чекає на те, щоб продовжити займатися цим у своїй новій ролі.

    Нагадаємо, Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин. На це скаржилася Меган Маркл.

    До слова, карибський відпочинок Бориса Джонсона буде розслідуватися у Британії.

    Теги: ЛГБТ політика чиновник Велика Британія Борис Джонсон
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