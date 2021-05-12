Популяризує Україну та підтримує ЛГБТ: Лещенко знайшов виправдання виступу дружини у Москві

Сергій Лещенко почав виправдовувати свою дружину Анастасію Топольську (Dj Nastia) за виступ на секс-вечірці в Москві

Лещенко заявив, що підтримує свою дружину, захищає від нападок та не дасть паплюжити її ім’я

Ексжурналіст, колишній нардеп і член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко через кілька днів мовчання почав виправдовувати свою дружину Анастасію Топольську (також відому як Dj Nastia) за виступ на секс-вечірці в Москві.

Лещенко розповів в інтерв'ю «4 каналу», що підтримує свою дружину, захищає від нападок та не дасть паплюжити її ім’я.

Екснардеп стверджує, що Анастасія Топольська під час свого виступу на секс-вечірці в Москві «підтримала ЛГБТ й інших маргіналізованих меншин у Росії, яких вбиває режим Путіна і Кадирова, і які там вмирають».

Також Лещенко заявив, що його дружина популяризує Україну в світі, «через це вона заслуговує на найширшу підтримку українців».

Раніше дружина Лещенка відреагувала на скандал та образила українців.

Нагадаємо, напередодні Лещенко демонстративно проігнорував скандал із дружиною, яка виступала в Москві.

Як відомо, Анастасія Топольська була одним з хедлайнерів арт-заходу під назвою Horovod, який відбувся 8-9 травня в Москві на підтримку ЛГБТ-спільнот Росії та України.

Дружина Сергія Лещенка взяла участь у Horovod під псевдонімом Sheis. На сторінці фестивалю в Instagram про цю роль Топольської розповіли так: «Sheis – альтер его знаменитої Dj Nastia. Ідея народилася після відвідування нею [київської квір-вечірки] Veselka: коли вона вперше туди потрапила, дух свободи самовираження захопив її настільки, що вже на наступному івент в лайнапі Веселки з’явилося загадкове ім'я Sheis».

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.