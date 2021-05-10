Карибський відпочинок Бориса Джонсона буде розслідуватися у Британії

Розслідуватися буде також і ремонт резиденції премʼєр-міністра

Обставини новорічного візиту премʼєр-міністра Бориса Джонсона на Карибські острови будуть розслідуватися у Великобританії. Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування стосуватиметься 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років в розкішній віллі вартістю 15 тисяч фунтів (більше $21 тисяч). Вілла була надана прем'єру у вигляді «натуральної допомоги» від засновника Carphone Warehouse і одного з донорів консерваторів Девіда Росса.

Початок розслідування щодо прем'єра підтвердила уповноважений з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун.

Також проти Джонсона виборча комісія почала інше розслідування в зв'язку з тим, що позика на проведення ремонтних робіт в квартирі Джонсона і Саймондс на Даунінг-стріт не була належним чином задекларованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проти Джонсона можуть почати розслідування через зловживання владою під час перебування на посаді мера Лондона. Перед цим британська опозиція поставила питання про зв’язки ключового радника прем’єра з питань Brexit Домініка Каммінгса з Росією, де той жив потягом кількох років.

Також відомо, що у квітні український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час якої попросив збільшити санкційний тиск на РФ.