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    Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин. На це скаржилася Меган Маркл

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    За інформацією ЗМІ, зміни у відношенні до меншин були прийняті ще до скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл - Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин. На це скаржилася Меган Маркл

    За інформацією ЗМІ, зміни у відношенні до меншин були прийняті ще до скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

    У Букінгемському палаці вже існують політика, процедури і програми підтримки меншин, але бажаних результатів вони не принесли

    Британський королівський двір буде більше уваги приділяти підтримці меншин, а також етнічній і іншій різноманітності серед службовців королівських резиденцій.

    Про це пишуть західні ЗМІ, включаючи BBC і CNN, з посиланням на джерела, близькі до британського королівського двору.

    За словами джерела, у Букінгемському палаці вже існують політика, процедури і програми підтримки меншин, але бажаних результатів вони не принесли. Джерело підкреслило, що ці заходи були прийняті ще до скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл.

    «У королівському оточенні, при палаці може з'явитися спеціальна посада відповідального за підтримку меншин і різноманітності», – розповів співрозмовник CNN.

    Він підкреслив, що така опція обговорюється серед інших можливих заходів, але рішення ще не прийняте.

    Також, як повідомляють ЗМІ, планується ряд зустрічей, зокрема з представниками етнічних меншин, ЛГБТ-спільноти, людей з інвалідністю та т.д.

    На зустрічах обговорюватиметься питання про те, як королівський двір може поліпшити свою політику в цьому відношенні.

    Як відомо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

    Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

    До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

    Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.

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      Теги: Королева Єлизавета II політика Велика Британія Меган Маркл расизм
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