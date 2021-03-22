Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин. На це скаржилася Меган Маркл

За інформацією ЗМІ, зміни у відношенні до меншин були прийняті ще до скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

У Букінгемському палаці вже існують політика, процедури і програми підтримки меншин, але бажаних результатів вони не принесли

Британський королівський двір буде більше уваги приділяти підтримці меншин, а також етнічній і іншій різноманітності серед службовців королівських резиденцій.

Про це пишуть західні ЗМІ, включаючи BBC і CNN, з посиланням на джерела, близькі до британського королівського двору.

За словами джерела, у Букінгемському палаці вже існують політика, процедури і програми підтримки меншин, але бажаних результатів вони не принесли. Джерело підкреслило, що ці заходи були прийняті ще до скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл.

«У королівському оточенні, при палаці може з'явитися спеціальна посада відповідального за підтримку меншин і різноманітності», – розповів співрозмовник CNN.

Він підкреслив, що така опція обговорюється серед інших можливих заходів, але рішення ще не прийняте.

Також, як повідомляють ЗМІ, планується ряд зустрічей, зокрема з представниками етнічних меншин, ЛГБТ-спільноти, людей з інвалідністю та т.д.

На зустрічах обговорюватиметься питання про те, як королівський двір може поліпшити свою політику в цьому відношенні.

Як відомо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Нагадаємо, ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.

Як повідомлялося, Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл.