В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей

Застосунок Fiorry розроблений українцями і вже рік працює у США

Досі більшість учасників ЛГБТ-спільноти приїжджали до Києва, аби знайти тут нові знайомства та однодумців. Про це розповіла трансгендерна активістка Анастасія-Єва Домані у програмі «Київ.NewsRoom» на телеканалі «Київ».

«У Києві дуже багато трансгендерних людей, включно із небінарними особами, тому що у столиці більше можливостей знайти роботу і житло, реалізувати себе. Саме у Києві трішки краща порівняно з іншими містами ситуація із медичною допомогою саме для транс-людей. Саме тому вони здебільшого тут роблять трансгендерний перехід – мається на увазі зміну документів, отримання медичної корекції статі», – зазначила активістка.

Анастасія-Єва Домані додала, що раніше учасники української ЛГБТ-спільноти могли спілкуватися під час КиївПрайду – маршу рівності. Зараз у зв’язку із локдауном такої можливості немає, тож ЛГБТ-спільнота бачиться на тренінгах або конференціях.

Саме тому досить актуальним став для них запуск в Україні застосунку для знайомств трансгендерних людей – Fiorry. Сервіс розроблений українцями. Він вже рік працює у США. При реєстрації можна вказати свою гендерну приналежність, цілі, задля яких людина зареєструвалася – дружба, стосунки, веселощі або нетворкінг. Сервіс дозволяє познайомитися з трансгендернимі і цисгендерними людьми будь-якої орієнтації з усього світу. У застосунку Fiorry блокується будь-який прояв дискримінації.

«Я знайома із цим додатком вже півтора року. Також персонально знайома із людьми, які його створили. Я була навіть зареєстрована в цьому додатку, користувалась деякий час його функціями. Він точно не буде непотрібним для трансгендерних людей… До цього у нас не було мобільних додатків і сайтів знайомств, де саме трансгендери і бінарні люди могли би знайомитись та спілкуватися», – каже Анастасія-Єва Домані.

У застосунку є можливість обрати геолокацію і спілкуватися із людьми з Києва, наприклад. За словами активістки, це досить серйозний крок для України, оскільки на звичайних сайтах знайомств людей із ЛГБТ-спільноти дуже складно спілкуватися, оскільки часто створюються фейкові анкети з метою заманити трансгендера на зустріч і вчинити фізичне насильство.

Також у цьому застосунку можна обмінюватися інформацією, наприклад, щодо гендерного переходу та іншими корисними знаннями.

Нагадаємо, Анастасія-Єва Домані стала першою в історії України кандидаткою-трансгендером, яка після камінг-ауту пішла у політику: жінка балотувалася у Київраду.