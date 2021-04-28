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    В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей

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    Марш рівності в Києві, червень 2019 р. - В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей
    Марш рівності в Києві, червень 2019 р.
    Фото: Главком

    Застосунок Fiorry розроблений українцями і вже рік працює у США

    Досі більшість учасників ЛГБТ-спільноти приїжджали до Києва, аби знайти тут нові знайомства та однодумців. Про це розповіла трансгендерна активістка Анастасія-Єва Домані у програмі «Київ.NewsRoom» на телеканалі «Київ».

    «У Києві дуже багато трансгендерних людей, включно із небінарними особами, тому що у столиці більше можливостей знайти роботу і житло, реалізувати себе. Саме у Києві трішки краща порівняно з іншими містами ситуація із медичною допомогою саме для транс-людей. Саме тому вони здебільшого тут роблять трансгендерний перехід – мається на увазі зміну документів, отримання медичної корекції статі», – зазначила активістка.

    Анастасія-Єва Домані додала, що раніше учасники української ЛГБТ-спільноти могли спілкуватися під час КиївПрайду – маршу рівності. Зараз у зв’язку із локдауном такої можливості немає, тож ЛГБТ-спільнота бачиться на тренінгах або конференціях.

    Саме тому досить актуальним став для них запуск в Україні застосунку для знайомств трансгендерних людей – Fiorry. Сервіс розроблений українцями. Він вже рік працює у США. При реєстрації можна вказати свою гендерну приналежність, цілі, задля яких людина зареєструвалася – дружба, стосунки, веселощі або нетворкінг. Сервіс дозволяє познайомитися з трансгендернимі і цисгендерними людьми будь-якої орієнтації з усього світу. У застосунку Fiorry блокується будь-який прояв дискримінації.

    «Я знайома із цим додатком вже півтора року. Також персонально знайома із людьми, які його створили. Я була навіть зареєстрована в цьому додатку, користувалась деякий час його функціями. Він точно не буде непотрібним для трансгендерних людей… До цього у нас не було мобільних додатків і сайтів знайомств, де саме трансгендери і бінарні люди могли би знайомитись та спілкуватися», – каже Анастасія-Єва Домані.

    У застосунку є можливість обрати геолокацію і спілкуватися із людьми з Києва, наприклад. За словами активістки, це досить серйозний крок для України, оскільки на звичайних сайтах знайомств людей із ЛГБТ-спільноти дуже складно спілкуватися, оскільки часто створюються фейкові анкети з метою заманити трансгендера на зустріч і вчинити фізичне насильство.

    Також у цьому застосунку можна обмінюватися інформацією, наприклад, щодо гендерного переходу та іншими корисними знаннями.

    Нагадаємо, Анастасія-Єва Домані стала першою в історії України кандидаткою-трансгендером, яка після камінг-ауту пішла у політику: жінка балотувалася у Київраду.

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    Теги: Київ ЛГБТ Україна
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