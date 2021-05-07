  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    КиївПрайд перенесено на осінь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Традиційно Марш рівності в Києві проходив у червні - КиївПрайд перенесено на осінь
    Традиційно Марш рівності в Києві проходив у червні
    Фото: Главком

    Обрано оргкомітет для проведення заходів ЛГБТ-спільноти

    Заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, цього року через пандемію перенесено на вересень. Про це повідомляє ГО «КиївПрайд» на своїй сторінці у Facebook.

    «У зв’язку з пандемічною ситуацію ПрайдМісяць2021 у пройде не у червні, як зазвичай, а у вересні цього року. Дати та умови проведення буде оголошено згодом. Але це обов'язково станеться!» – йдеться в повідомленні.

    Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет.

    Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом.

    Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.

    Дивіться також:
    Теги: Київ ЛГБТ Марш рівності
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies