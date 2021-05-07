КиївПрайд перенесено на осінь

Обрано оргкомітет для проведення заходів ЛГБТ-спільноти

Заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, цього року через пандемію перенесено на вересень. Про це повідомляє ГО «КиївПрайд» на своїй сторінці у Facebook.

«У зв’язку з пандемічною ситуацію ПрайдМісяць2021 у пройде не у червні, як зазвичай, а у вересні цього року. Дати та умови проведення буде оголошено згодом. Але це обов'язково станеться!» – йдеться в повідомленні.

Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет.

Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом.

Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.