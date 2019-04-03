Прем'єр Британії та лідер опозиції назвали «конструктивними» перемовини щодо Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін

Сторони намагаються дійти спільної позиції та все-таки досягнути втілення Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Як повідомляє ВВС, вони намагаються дійти спільної позиції та все-таки досягнути втілення Brexit.

«Сьогоднішні перемовини були конструктивними. Обидві сторони проявили гнучкість і продемонстрували відданість тому, щоб покласти кінець невизначеності, яка виникла навколо Brexit», - йдеться у заяві за підсумками зустрічі лідерів.

Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.