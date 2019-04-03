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    У світі

    Прем'єр Британії та лідер опозиції назвали «конструктивними» перемовини щодо Brexit

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    <p>Прем'єр Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін</p> - Прем'єр Британії та лідер опозиції назвали «конструктивними» перемовини щодо Brexit

    Прем'єр Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін

    Сторони намагаються дійти спільної позиції та все-таки досягнути втілення Brexit

    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та лідер опозиції в парламенті Джеремі Корбін назвали конструктивними свої перемовини щодо виходу країни з Європейського Союзу.

    Як повідомляє ВВС, вони намагаються дійти спільної позиції та все-таки досягнути втілення Brexit.

    «Сьогоднішні перемовини були конструктивними. Обидві сторони проявили гнучкість і продемонстрували відданість тому, щоб покласти кінець невизначеності, яка виникла навколо Brexit», - йдеться у заяві за підсумками зустрічі лідерів.

    Напередодні парламент Британії знову провалив чотири альтернативні варіанти Brexit.

    2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність відстрочки Brexit.

    Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що Європейський Союз не може залишатися «заручником» політичної кризи у Великій Британії в зв'язку з ситуацією з Brexit.

    Нагадаємо, партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди.

    До слова, Євросоюз і Британія матимуть безвіз після Brexit.

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