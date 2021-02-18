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    Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар вирішив піти у відставку

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    Георгій Гахар самостійно прийняв рішення звільнити займану посаду&nbsp; - Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар вирішив піти у відставку
    Георгій Гахар самостійно прийняв рішення звільнити займану посаду 
    Фото з відкритих джерел

    Причиною відставки стали розбіжності з керівною партією

    Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар пішов у відставку. Він заявив про це на спеціальному брифінгу 18 лютого, передає «Sputnik Грузія».

    «Я прийняв рішення покинути займану посаду. Безумовно, я вірю і хочу вірити, що цей крок буде сприяти зниженню поляризації в нашій країні», – сказав Гахар.

    Прем'єр зазначив, що причиною відставки стали розбіжності з керівною партією з приводу суду над головою головної опозиційної партії «Єдиний національний рух» Нікою Мелія.

    Напередодні Тбіліський міський суд заочно заарештував Мелія у справі про заворушення 2019 року. Біля офісу ЕНД зібралися прихильники всіх опозиційних сил. Вони чергували там всю ніч, пообіцявши, що не дадуть заарештувати Мелія. Вранці 18 лютого до офісу партії прибули представники МВС.

    До слова, грузинський парламент прийняв рішення про призупинення депутатської недоторканності Ніки Мелії – голови партії Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух».

    Нагадаємо, у лютому Саакашвілі спровокував черговий скандал: МЗС відреагувало на заяву колишнього президента Грузії.

    Теги: МЗС МВС суд партії Грузія скандал парламент
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