Апеляційний суд пояснив, чому підозрюваного у вбивстві Окуєвої звільнили з-під варти

Підозрюваний Ігор Редькін провів у СІЗО понад рік

Підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.

Про це йдеться у заяві пресслужби Київського апеляційного суду щодо підстав зміни запобіжного заходу Редькіну, оприлюдненій у Facebook.

«11 лютого 2021 року Київським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту, скасовано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2021 року та застосовано до підозрюваного І. Редькіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – заявили у пресслужбі.

У суді наголосили, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 197 КПК, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Водночас сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів не повинен перевищувати 12 місяців.

«Враховуючи те, що підозрюваного І. Редькіна затримано 11 січня 2020 року, то станом на день розгляду вказаної апеляційної скарги останній тримався під вартою понад максимально встановлений, для стадії досудового розслідування, строк, а саме 13 місяців, що суперечить положенням кримінального процесуального законодавства та є підставою для скасування оскаржуваного рішення слідчого судді», – пояснили у суді.

Водночас, як пояснюють в установі, колегія суддів за результатами апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих кримінальних правопорушень і наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПКУ, а тому застосувала до Редькіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Повний текст судового рішення, в якому викладені мотиви його прийняття, внесено до Єдиного держреєстру судових рішень 16 лютого 2021 року, додали у суді.

Раніше ЗМІ поінформували, що апеляційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої, на цілодобовий домашній арешт. Про підстави ухвалення такого рішення не повідомлялося.

Як відомо, Аміна Окуєва народилася в Одесі, деякий час жила в Москві та в Чечні. Після другої чеченської війни переїхала в Україну. Служила в лавах батальйону поліції «Київ-2». Одночасно була прессекретаркою «Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва». Окуєва також співпрацювала з кримськотатарським каналом ATR, де готувала авторську програму «Герої Кавказу», перший епізод якої показали одразу після її смерті.

Її чоловік Адам Осмаєв був керівником батальйону імені Джохара Дудаєва. У Росії його звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого року суди неодноразово продовжували термін перебування Ігоря Редькіна під вартою.