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    Думки вголос

    Амеба «Слуги народу» розділиться на дві частини. Як країну готують до перевиборів

    • Богдан Петренко

      Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    •  glavcom.ua
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    Амеба «Слуги народу» розділиться на дві частини. Як країну готують до перевиборів

    Тема двійника Голобородька обігрувалась і в серіалі «Слуга народу»

    За всіма цими закриттями медведчуківських каналів, шаріївських та дамоклевого меча «засідання РНБОУ 19 лютого» – не виключена поява нової партії – біло-голубого (радикального) центризму. Ну ви зрозуміли)

    Я розумію бажання Льовочкіна і Ко отримати монополію на біло-голубий електорат, але - у його Бойка є ліміт, стеля зростання. Скільки не показуй його по тєліку – він не харизматичний.

    Плюс ці розмови навколо того куди дітись депутатам «Слуги народу» з південного сходу. І водночас - проба ґрунту щодо того, як сприйме громадська думка Разумкова, який не приховував своїх симпатій до Партії Регіонів. Тому мені це схоже на гру в зачистку території для якогось партійного проекту. Альтернативна Слуга народу для Сходу.

    Ну а сам Зеленський зі старою Слугою Народу плавно уходить в правий (помаранчевий) центр. Тобто стають партіє для заходу та центру. Навряд чи це збільшить його голоси, але дозволить втримати частину зі свого патріотичного електорату. А може навіть декого і повернути. При цьому Євросолідарність імовірно будуть намагатись відштовхувати далі від центру – в правий край. Хоча, треба сказати, що незначна ніша тут залишатиметься – не всі готові підтримувати ЄС і вони ж не перекотяться до оновленого – пропатченого патріотизмом Зеленського. Але їх можуть подерибанити – без проходу до Верховної Ради – дрібні проекти на кшталт відроджених Гриценка та Смєшка.

    І найголовніше – коли амебі Слуги народу вдасться успішно розділитись на дві частини, то ми наблизимось до перевиборів. Але для цього треба займатись партійним будівництвом, а поки що їх вистачає лише на відосіки і рокіровочки в обласному керівництві партії.

    До речі, тема двійника Голобородька обігрувалась і в серіалі «Слуга народу». Так що для тих, хто «не дивився» – дарма. Смішного там немає нічого, але – це кладязь для розуміння мислення там.

    Джерело: блог Богдана Петренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори партії Володимир Зеленський партія Слуга народу
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