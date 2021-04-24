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    Прем'єр-міністр Канади отримав перше щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca

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    Джастін Трюдо вакцинувався - Прем'єр-міністр Канади отримав перше щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca
    Джастін Трюдо вакцинувався

    Трюдо закликав усіх канадців вакцинуватися від коронавірусу, як тільки підійде черга

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу парі проводили вакциною AstraZeneca. Про це пише CTVnews.

    Вакцинацію проводили в п'ятницю в аптеці. Саме там отримує щеплення від Covid-19 більшість канадців.

    Перед тим, як зробити щеплення, Трюдо зазначив, що це дуже хвилюючий момент, оскільки пара з нетерпінням чекала цього. Після прем'єр-міністра вакцину від коронавірусу отримала його дружина Софі.

    Трюдо закликав усіх канадців вакцинуватися від коронавірусу, як тільки підійде черга.

    «Якщо ви маєте право на вакцину, як і ми, переконайтеся, щоб ви отримали свою дозу якомога швидше« - сказав Трюдо.

    Також на своїй сторінці в Twitter Трюдо виклав фотографії з моменту вакцинації.

    «Сьогодні настала наша черга зробити щеплення, і ми з Софі зробили це. І ми раді, що зробили це!«,- написав Трюдо,

    Зазначимо, що на початку пандемії в березні 2020 року, ще до введення Канадою карантинних обмежень, дружина прем'єр-міністра Софі Грегуар-Трюдо захворіла коронавірусом після повернення з-за кордону.

    Теги: Twitter щеплення дружина
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