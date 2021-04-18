Канада повідомила про другий випадок тромбів після вакцинації AstraZeneca

Влада країни не планує припиняти щеплення препаратом шведсько-британської компанії

Черговий випадок утворення тромбів через тиждень після імунізації вакциною проти коронавірусу Vaxzevria, що розроблена шведсько-британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, зафіксовано в Канаді. Про це йдеться у повідомленні Reuters у неділю, 18 квітня.

Представники МОЗ Канади відзначили, що пацієнт з провінції Альберта, який пережив рідкісний випадок тромбозу, вже вилікувався і одужує. У той же час в Канаді продовжують вважати, що переваги вакцини Vaxzevria перевищують потенційні ризики, і не планують скасовувати імунізацію цим препаратом.

Департамент охорони здоров'я Канади підтвердив зв'язок між вакцинацією препаратом від Covid-19 від компанії AstraZeneca (в тому числі і Covishield, який виробляють в Індії і застосовують в Україні) і утворенням тромбів. У заяві відомства від 14 квітня повідомлялося, що дуже рідкісні випадки тромбозу можуть бути пов'язані з введенням вакцини.

Нагадаємо, що у березні понад 10 країн заявляли про припинення застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, які отримали вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом в якості запобіжного заходу. Зокрема першою європейською країною, яка повністю відмовилася від вакцини компанії AstraZeneca стала Данія.

Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.