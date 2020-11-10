Словаччина протестувала 2 млн осіб: 0,66 відсотка тестів – позитивні

Було протестовано понад два мільйони осіб. Інфікованих виявилося лише 0,66 відсотка

У Словаччині завершився другий етап масового тестування на коронавірус

Влада Словаччини завершила другий етап масового тестування на коронавірус населення країни, передає агентство dpa. Як повідомляється у звіті уряду, оприлюдненому у понеділок, 9 листопада, минулими вихідними було протестовано понад два мільйони осіб. Лише 0,66 відсотка від протестованих на другому етапі виявилися інфікованими.

Як повідомляється, ці цифри виглядають значно кращими за показники першого етапу, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 мільйона осіб, з яких 1,06 відсотка мали позитивний результат.

Відтепер ті словаки, в яких на руках є негативний результат, можуть вільно пересуватися країною. За словами прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича, ці показники свідчать про успіх запроваджених урядом заходів щодо стримування поширення коронавірусної інфекції в країні.

Нагадаємо, що Словаччина на кордоні тестуватиме українців на Covid-19.

До слова, 31 жовтня та 1 листопада Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.

Крім того, другий етап тестування було проведено 7-8 листопада.