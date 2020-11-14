Словаччина послаблює карантин на тлі зменшення кількості інфікованих коронавірусом

Термін дії надзвичайної ситуації у Словаччині, що мав сплинути 14 листопада, продовжили ще на 45 днів

Уряд дозволив відновити роботу театрів, кінотеатрів та церков, щоправда з певними обмеженнями

Словаччина на тлі зменшення кількості інфікованих коронавірусом вирішила послабити жорсткий карантин. Про це повідомляє Actuality.

Зазначається, що уряд дозволив відновити роботу театрів, кінотеатрів та церков, щоправда з певними обмеженнями.

«Театри, кінозали й церкви зможуть приймати до 50% відвідувачів від загальної місткості. При цьому люди повинні сидіти через ряд або у шахматному порядку. Крім того, на вході потрібно здійснювати температурний скринінг, а споживати їжу та напої у кінотеатрах заборонено», – наголосили в уряді.

Також спортзали і басейни зможуть приймати максимум одну людину на 15 квадратних метрів площі та зобов’язані проводити дезінфекцію.

За минулу добу у Словаччині виявили 1771 нових заражень коронавірусом, а одужали 2585 хворих. «Такої хорошої п’ятниці у нас не було з 9 жовтня», – зазначив прем’єр Ігор Матович.

Останні кілька тижнів щоденний приріст заражень у Словаччині з 5,5 млн населення коливався від понад двох до понад трьох тисяч людей.

Попри послаблення, зберігається заборона на зібрання групами більше шести людей, якщо вони не є членами одного домогосподарства.

Термін дії надзвичайної ситуації у Словаччині, що мав сплинути 14 листопада, продовжили ще на 45 днів.

Як повідомлялося 10 листопада, у Словаччині завершився другий етап масового тестування на коронавірус. Протестувалм 2 млн осіб: 0,66% тестів – позитивні.

Нагадаємо, що Словаччина на кордоні тестуватиме українців на Covid-19.

До слова, 31 жовтня та 1 листопада Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.



