Словаччина відклала друге масове тестування на коронавірус

У Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування на Covid-19

Заплановане на 5-6 грудня повторне загальне тестування на Covid-19 відкладено на невизначений термін

Словаччина відклала проведення другого загального тестування на Covid-19.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ігор Матович, пише DW.

Заплановане на 5-6 грудня повторне загальне тестування на Covid-19 відкладено на невизначений термін.

За даними видання, в словацькому уряді немає єдності з цього питання. При цьому Асоціація міст і громад виступила з вимогою відмовитися від проведення тестування — замість цього вони пропонують тестувати «групи ризику».

Згідно з опублікованою 26 листопада статистикою, кількість нових випадків інфікування знову зростає. Противники масового тестування заявляли, що скорочення кількості нових випадків пов'язане не з тестуванням, а із запровадженням часткового локдауну.

Як повідомлялося, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування на Covid-19. У ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років. Другий етап було проведено 7-8 листопада.

На першому етапі, коли у тестуванні взяли участь понад 3,6 млн мешканців Словаччини, позитивний результат на коронавірус виявили у 1,06% протестованих. У ході другого етапу 0,66% тестів виявилися позитивними.

До слова, Словаччина послаблює карантин на тлі зменшення кількості інфікованих коронавірусом.