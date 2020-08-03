Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж: фото
Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж
На святі були лише найближчі родичі та друзіПрем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вийшла заміж.
Про це вона першою повідомила у своєму Instagram.
Згодом з’явився і офіційний пресреліз уряду.
Санна Марін офіційно оформила шлюб зі своїм давнім партнером Маркусом Реккьойненом.
«Ми прожили разом багато радісних і сумних днів, і завжди підтримували одне одного. Я щаслива і вдячна долі за можливість бути разом із чоловіком, якого я люблю», - написала Санна Марін.
Весілля зіграли вчора, 1 серпня у Кесаранта, офіційній резиденції прем’єрки. На святі були лише найближчі родичі та друзі.
Санна Марін і Маркус Реккьойнен разом вже більше 16 років. Вони познайомилися ще 18-річними. Зараз їхній доньці вже 2,5 років.