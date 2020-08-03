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    У світі

    Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж: фото

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    Прем&rsquo;єрка Фінляндії вийшла заміж - Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж: фото
    Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж

    На святі були лише найближчі родичі та друзі

    Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вийшла заміж.

    Про це вона першою повідомила у своєму Instagram.

    Згодом з’явився і офіційний пресреліз уряду.

    Санна Марін офіційно оформила шлюб зі своїм давнім партнером Маркусом Реккьойненом.

    «Ми прожили разом багато радісних і сумних днів, і завжди підтримували одне одного. Я щаслива і вдячна долі за можливість бути разом із чоловіком, якого я люблю», - написала Санна Марін.

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    Весілля зіграли вчора, 1 серпня у Кесаранта, офіційній резиденції прем’єрки. На святі були лише найближчі родичі та друзі.

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    Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж: фото
    Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж: фото

    Санна Марін і Маркус Реккьойнен разом вже більше 16 років. Вони познайомилися ще 18-річними. Зараз їхній доньці вже 2,5 років.

    Фінляндія шлюб весілля
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