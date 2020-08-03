Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж: фото



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Прем’єрка Фінляндії вийшла заміж

На святі були лише найближчі родичі та друзі

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вийшла заміж.

Про це вона першою повідомила у своєму Instagram.

Згодом з’явився і офіційний пресреліз уряду.

Санна Марін офіційно оформила шлюб зі своїм давнім партнером Маркусом Реккьойненом.

«Ми прожили разом багато радісних і сумних днів, і завжди підтримували одне одного. Я щаслива і вдячна долі за можливість бути разом із чоловіком, якого я люблю», - написала Санна Марін.

Весілля зіграли вчора, 1 серпня у Кесаранта, офіційній резиденції прем’єрки. На святі були лише найближчі родичі та друзі.

Санна Марін і Маркус Реккьойнен разом вже більше 16 років. Вони познайомилися ще 18-річними. Зараз їхній доньці вже 2,5 років.