Голова Житомирської ОДА під час річного звіту назвав найбільшим досягненням своє одруження



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12 серпня президент Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА

Бунечко повідомив, що 25 липня він одружився

Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко під час річного звіту діяльності назвав найбільшою перемогою своє весілля, яке відбулось 25 липня.

Про це повідомляє Житомир. Info.

В п’ятницю, 31 липня, Бунечко близько 2,5 години доповідав про свою діяльність. Найбільшою перемогою вважає своє весілля.

«І сама велика перемога за рік – в минулу суботу я одружився. Можу сказати, що сервіс «Весілля за 24 години» працює, одружився я, правда, в Києві. В мене дружина – львів’янка. Ми довго зустрічалися, жили в різних міста – спочатку у Львові і Києві, потім у Києві і Маріуполі, і тепер у Києві й Житомирі, але прийняли таке рішення. Я дуже кохаю свою Альону, вона в Житомир відмовилася переїздити, дитина в школу піде в Києві. Це сама велика перемога моя. Мене немає дома, але ця весільна обручка – частинка моєї Альони знаходиться зі мною в Житомирі, коли я тут працюю дуже-дуже довго на посаді голови обласної державної адміністрації. Цю перемогу відзначимо у відпустці, в колі з батьками, з моїми, з Альониними, з дітьми нашими», - сказав Віталій Бунечко.

Після цього голова ОДА подякував журналістам та повідомив, що з 1 серпня він йде у відпустку.

Як відомо, 12 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Віталія Бунечка головою Житомирської ОДА. Відповідне оголошення він зробив у ході робочого візиту до Житомирської області.

Зауважимо, раніше Бунечко був першим заступником начальника головного управління Служби безпеки України в Донецькій області.

Відзначимо, деякі ЗМІ пов'язують Віталія Бунечка з олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, його рідний брат В'ячеслав Бунечко займає пост начальника одного з департаментів Укрнафти, яка знаходиться під операційним управлінням групи Приват Коломойського і Геннадія Боголюбова.