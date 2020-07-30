Небезпека на весіллі: на Буковині новий спалах коронавірусу



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За минулу добу в Чернівецькій області коронавірус виявили у 61 людини Фото:12kanal.com

Святкові банкети без дотримання норм сприяють поширенню хвороби

На Буковині одразу 20 людей звернулися до лікарів із симптомами, що подібні до симптомів коронавірусу. Всі вони були присутні на святкуванні весілля. Про це повідомляє molbuk.ua.

У коментарі виданню головна санітарна лікарка Наталія Гопко пояснила, що результати дослідження підтверджують захворювання серед гостей великих банкетів на весіллях чи хрестинах. Такі випадки реєструють протягом останніх двох тижнів.

«Зараз маємо інформацію приблизно про 20 хворих із числа гостей одного урочистого заходу», – коментує лікарка.

Наталія Гопко пояснює, що це закономірна ситуація, якщо зважати на пожвавлення контактів між людьми, відновлення банкетів, подорожі і недотримання масквого режиму з соціальною дистанцією.

«Якщо є банкет на 50 людей, значить, заклад має бути на 250 квадратних метрів. Цього ніхто не дотримується. Я розумію, що всім хочеться радості, спілкування, але потрібно пам’ятати, що навіть молоді дужі люди можуть принести хворобу додому і спровокувати важкий перебіг хвороби у своїх рідних», – говорить Наталія Гопко.

За словами лікарки, впродовж кількох тижнів за кількістю хворих лідирують Кіцманський район, Путильський район та Чернівці.

Нагадаємо, що станом на 30.07.2020 в Україні виявлено 1197 нових випадків зараження. Це найбільша добова кількість зараження від початку карантину. На сьогодні зафіксовано 68794 випадків захворювання. З них одужали 38154, померли 1673. Чернівецька область є одним із лідерів за кількістю хворих в Україні, яка становить 1239 людей.

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Стало відомо, що у світі коронавірусом заразилися понад 17 млн людей