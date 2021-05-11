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    Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

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    Президент Болгарії Румен Радев - Президент Болгарії розпустив парламент і призначив дострокові вибори

    Президент Болгарії Румен Радев

    Фото: DPA

    Це вперше, коли в сучасній історії Болгарії через кілька місяців після чергових парламентських виборів відбудуться дострокові

    Президент Болгарії Румен Радев видав указ про розпуск 45-ї Національної асамблеї (парламенту) та призначив дату дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє Novinite.

    Зазначається, що нові вибори заплановані на 11 липня.

    Також було оголошено, що тимчасовий уряд очолить секретар президента з питань безпеки та оборони 61-річний Стефан Янев.

    4 квітня у Болгарії відбулися парламентські вибори. Партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) голови уряду країни Бойко Борисова отримала найбільше мандатів, проте недостатньо для формування монобільшості.
    16 квітня парламент Болгарії схвалив заяву про відставку уряду, подану прем’єр-міністром Бойко Борисовим. Після парламентських виборів сам Борисов уже заявляв, що не буде вчетверте очолювати уряд Болгарії.

    Це вперше, коли в сучасній історії Болгарії через кілька місяців після чергових парламентських виборів відбудуться дострокові вибори до нових Національних зборів.

    До слова, 10 травня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

    Того ж дня парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.

    Теги: вибори політика Болгарія президент уряд парламент
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