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    Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори

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    Президент Вірменії Армен Саркісян - Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори

    Президент Вірменії Армен Саркісян

    Фото: president.am

    Вибори у Вірменії відбудуться 20 червня

    Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

    Відповідний указ оприлюднено 10 травня на сайті президента Вірменії.

    «Виходячи з вимог конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку ... призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року», – йдеться в документі.

    Указ набирає чинності 11 травня.

    Як відомо, сьогодні парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.

    За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра.

    Як відомо, Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.

    Протести з вимогою до Пашіняна покинути пост тривали у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагорному Карабасі. Опозиційні сили звинувачують прем’єра в зраді національних інтересів, вони створили політичний рух «За порятунок батьківщини», куди увійшли представники 17 партій і організацій.

    У відповідь на масові протести прем’єр пообіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно. Він також оголосив щодо проведення в країні дострокових парламентських виборів 20 червня.

    Теги: вибори політика Вірменія президент Нікол Пашинян парламент указ
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