Президент Вірменії підписав указ про дострокові парламентські вибори

Вибори у Вірменії відбудуться 20 червня

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про проведення 20 червня дострокових парламентських виборів в країні.

Відповідний указ оприлюднено 10 травня на сайті президента Вірменії.

«Виходячи з вимог конституції, з урахуванням розпуску Національних зборів у примусовому порядку ... призначити позачергові вибори до Національних зборів 20 червня 2021 року», – йдеться в документі.

Указ набирає чинності 11 травня.

Як відомо, сьогодні парламент Вірменії вдруге не обрав Нікола Пашиняна премʼєром і тому мав бути розпущений.

За конституцією Вірменії для позачергових виборів потрібно, аби премʼєр-міністр подав у відставку, а потім парламент двічі не затвердив кандидатуру нового премʼєра.

Як відомо, Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів.

Протести з вимогою до Пашіняна покинути пост тривали у Вірменії з дня закінчення військового конфлікту в Нагорному Карабасі. Опозиційні сили звинувачують прем’єра в зраді національних інтересів, вони створили політичний рух «За порятунок батьківщини», куди увійшли представники 17 партій і організацій.

У відповідь на масові протести прем’єр пообіцяв піти у відставку, але залишив за собою право балотуватися повторно. Він також оголосив щодо проведення в країні дострокових парламентських виборів 20 червня.