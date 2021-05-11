Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести вибори на Донбасі

У проросійській партії тепер вимагають «невідкладного проведення виборів у 18 ОТГ на Донбасі»

У проросійській партії тепер вимагають «невідкладного проведення виборів у 18 ОТГ на Донбасі»

Рішення ухвалили за заявою ОПЗЖ – тепер партія вимагає невідкладного проведення виборів на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову Центральної виборчої комісії про те, що у жовтні минулого року неможливо було провести перші місцеві вибори у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Рішення ухвалили за заявою ОПЗЖ – тепер партія вимагає невідкладного проведення виборів на Донбасі. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на пресслужбу суду.

Зокрема, суд скасував постанову ЦВК від 8 серпня 2020 року, де зазначалось, що проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року – неможливе.

Всього до переліку увійшли 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Щоб вирішити, де на підконтрольній українському уряду території Донбасу можна провести вибори, ЦВК звернулася до Донецької й Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій. Ті, своєю чергою, надали свої висновки.

Однак в ОПЗЖ заявляють, що таким чином ЦВК нібито не дала півмільйону українців на Донбасі обрати своїх представників в органи місцевого самоврядування.

«ОПЗЖ неодноразово заявляла, що скасування виборів у 18 мирних ОТГ на Донбасі є несправедливим і повністю суперечить Конституції. Позбавлення громадян права голосу було необґрунтованим і політично мотивованим. Партія влади просто боялася програти на цих виборах опозиції», – заявляють там.

Тепер партія вимагає невідкладного проведення виборів. У ЦВК рішення суду поки що не коментували.

Тим часом у народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

Медведчук, якому сьогодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді, скоріш за все знаходиться на відпочинку у Хорватії. Буквально 6 годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».