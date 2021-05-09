Добкін в мери Харкова балотуватиметься як самовисуванець

Добкын зазначив, що власної партії в нього зараз немає

Колишній очільник Харкова, ексголова Харківської обладміністрації та колишній нардеп Михайло Добкін заявив, що балотуватиметься на посаду мера міста як самовисуванець. Про це він заявив журналістам під час вшанування загиблих у Другій світовій війні біля Меморіалі Слави у Харкові.

«Я буду самовисуванцем від харків'ян», — сказав Добкін.

За його словами, власної партії в нього зараз немає.

«Це вибори мера, тому політичні партії не йдуть. Вони можуть висунути свого кандидата на пост мера або підтримати когось із самовисуванців», — додав Добкін.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. Ці вибори мали б відбутися ще в березні, оскільки Геннадій Кернес, що очолював Харків останні 10 років помер 17 грудня 2020 року. Однак через зволікання з подачею документів від Харківської міськради до Верховної Ради вибори не встигли призначити вчасно.

На думку багатьох експертів, Терехов свідомо відтягнув вибори на осінь, аби встигнути наростити собі рейтинг.

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Джерело: Укрінформ