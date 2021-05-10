Жителів окупованого Донбасу хочуть примусити голосувати на виборах до Держдуми Росії

Вибори до російського парламенту мають відбутися у вересні

Лідер «Єдиної Росії» розраховує залучити до голосування 500 тисяч чоловік

У Російській Федерації планують дозволити брати участь у виборах до Державної Думи жителям ОРДЛО, які отримали російські паспорти. Зараз відповідні документи РФ вже отримали півмільйона жителів окупованого Донбасу.

Пів мільйона мешканців ОРДЛО, що отримали російські паспорти, будуть залучені до голосування на виборах до Державної думи Російської Федерації восени. Про це заявив Секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак, повідомляє «РБК-Україна».

«Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин РФ, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. осіб (на Донбасі – ред.), які взяли російське громадянство, вони візьмуть участь у виборах до Держдуми», – сказав Турчак.

Зазначимо, вибори до Держдуми РФ заплановані на 19 вересня 2021 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям ОРДЛО отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

На початку травня пресцентр російського МВС прозвітував про 530 тисяч паспортів, розданих мешканцям на непідконтрольній українській владі території.

При цьому в Державній думі Росії планують до кінця року збільшити кількість виданих паспорті удвічі.