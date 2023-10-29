Президент Чехії під час урочистої церемонії втрапив у курйоз

Павел під час урочистої церемонії з нагоди річниці заснування Чехословаччини

Петр Павел перепросив через інцидент

Чеський президент Петр Павел перепросив через інцидент під час церемонії з нагоди заснування Чехословаччини на Вітковій горі у Празі, коли він прапором збив кашкета з голови одного із солдатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У суботу в празькому Віткові відбулася урочиста церемонія з нагоди річниці заснування Чехословаччини. Президент Чехії Петр Павел підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але коли Павел узяв стяг у руки, то не зміг міцно втримати його й випадково вдарив одного із солдатів по голові, збивши з нього кашкета. Він, однак, жодним чином не відреагував на інцидент.

Відео з Павелом і збитим кашкетом на деякий час стало вірусним у чеських соцмережах. Сам президент кількома годинами пізніше публічно перепросив у солдата.

«Я відчуваю необхідність перепросити, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові», – написав він у соцмережі Twitter (X).

Cítím potřebu se alespoň touto cestou omluvit za fyzickou, případně psychickou újmu příslušníkovi Hradní stráže zasaženému bojovým praporem při ceremoniálu na Vítkově. Rozhodně nešlo o snahu zpestřit novým prvkem standardní vojenskou proceduru. Prostě jsem jen podcenil hmotnost. Будь ласка, читайте текст після реклами October 28, 2023

Павел запевнив громадськість, що точно не планував нічого подібного. «Це точно не було спробою додати новий елемент до стандартної військової процедури. Я просто недооцінив вагу (прапора, – ред.)», – написав він.

Нагадаємо, у серпні Петру Павелу довелось перепрошувати після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.

Раніше президент Чехії, Петр Павел висловив свою підтримку Україні під час зустрічі з іноземними дипломатами.

Також повідомлялося, що 12 жовтня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав «на килим» російського посла Олександра Змеєвського після ракетного удару окупантів по селу Гроза в Харківській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цієї осені або на початку наступного року.