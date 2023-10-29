Президент Чехії під час урочистої церемонії втрапив у курйоз
Петр Павел перепросив через інцидент
Чеський президент Петр Павел перепросив через інцидент під час церемонії з нагоди заснування Чехословаччини на Вітковій горі у Празі, коли він прапором збив кашкета з голови одного із солдатів.
У суботу в празькому Віткові відбулася урочиста церемонія з нагоди річниці заснування Чехословаччини. Президент Чехії Петр Павел підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою.
Але коли Павел узяв стяг у руки, то не зміг міцно втримати його й випадково вдарив одного із солдатів по голові, збивши з нього кашкета. Він, однак, жодним чином не відреагував на інцидент.
Відео з Павелом і збитим кашкетом на деякий час стало вірусним у чеських соцмережах. Сам президент кількома годинами пізніше публічно перепросив у солдата.
«Я відчуваю необхідність перепросити, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові», – написав він у соцмережі Twitter (X).
Cítím potřebu se alespoň touto cestou omluvit za fyzickou, případně psychickou újmu příslušníkovi Hradní stráže zasaženému bojovým praporem při ceremoniálu na Vítkově. Rozhodně nešlo o snahu zpestřit novým prvkem standardní vojenskou proceduru. Prostě jsem jen podcenil hmotnost.— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 28, 2023
Павел запевнив громадськість, що точно не планував нічого подібного. «Це точно не було спробою додати новий елемент до стандартної військової процедури. Я просто недооцінив вагу (прапора, – ред.)», – написав він.
Нагадаємо, у серпні Петру Павелу довелось перепрошувати після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.
Раніше президент Чехії, Петр Павел висловив свою підтримку Україні під час зустрічі з іноземними дипломатами.
Також повідомлялося, що 12 жовтня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав «на килим» російського посла Олександра Змеєвського після ракетного удару окупантів по селу Гроза в Харківській області.
Нагадаємо, Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цієї осені або на початку наступного року.
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