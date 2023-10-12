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Танки, БМП і багато іншого. Данія та Чехія відправлять в Україну новий пакет військової допомоги

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Танки, БМП і багато іншого. Данія та Чехія відправлять в Україну новий пакет військової допомоги
Чехія спільно з Данією готують новий пакет військової допомоги Україні
фото: Rene Stecker

У рамках першої частини проекту Данія і Чехія поставлять в Україну майже 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків

Данія та Чехія найближчими місяцями поставлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку як нового виробництва, так і зі складів чеських приватних компаній за рахунок уряду Данії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Чехії.

Зазначається, що у рамках першої частини проекту Данія і Чехія поставлять майже 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів і 500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, спостереження і розвідки, нового виробництва та зі складів чеських компаній.

У постачання входить як сучасне чеське озброєння, так і відремонтована техніка, яка вже використовується ЗСУ. Список створений виходячи з вимог та потреб ЗСУ. Як заявив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, Міністерство оборони Чехії відіграє роль посередника у цьому проекті.

«На нашій території є низка підприємств оборонної промисловості, з якими у нас як у Міністерства оборони довгострокові відносини, і тому ми можемо пов'язати їх із тими, хто, як і ми, хоче допомогти українцям. У цьому випадку це уряд Данії», – сказав він.

Завдяки такій формі співпраці можна буде продовжувати військову допомогу Україні не лише найближчими місяцями, а й у 2024 році, за потреби, у довгостроковій перспективі, повідомили у прес-службі.

Данія та Чехія планують надалі передати Україні 500 великокаліберних кулеметів, 280 самозарядних знарядь, 7000 протитанкових засобів, 10 000 ручних гранат та 60 мінометних систем та багато іншого. До постачання також увійде значна кількість систем боротьби з дронами, додали в Міноборони Чехії.

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16». Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про результативність зустрічі на брифінгу після засідання. Він зазначив, що з часу неспровокованого вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 році, США зобов'язалися виділити на підтримку України $43,9 млрд. Це включає найновішу допомогу США у розмірі $200 млн.

Теги: військова техніка Данія Чехія

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