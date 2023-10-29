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«Якщо Україна впаде – впадемо ми всі»: президент Чехії пообіцяв продовжувати підтримувати Київ

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Якщо Україна впаде – впадемо ми всі»: президент Чехії пообіцяв продовжувати підтримувати Київ
Президент Чехії, Петр Павел
фото з відкритих джерел

Чехія залишається вірною своїй позиції та підтримує суверенітет України

Президент Чехії, Петр Павел висловив свою підтримку Україні під час зустрічі з іноземними дипломатами. Про це повідомляє 420on.cz.

Під час національного свята 28 жовтня в Празі, Петр Павел, зустрівся з іноземними дипломатами. У своєму виступі, він говорив про незамінну роль дипломатії і закликав прислухатися до думки та проблем інших людей зі співчуттям та повагою, без забобонів та засудження.

На думку президента Чехії, нинішні конфлікти неможливо вирішити, просто вислухавши обидві сторони та провівши уявну лінію десь посередині. Він згадав про грубі порушення міжнародного права в Україні та напади Росії на невинних людей.

За словами Петра Павела, Чехія залишається вірною своїй позиції та підтримує суверенітет України.

«Якщо Україна впаде, то впадемо ми всі», – сказав він.

Зауважимо, що російського посла Олександра Зміївського не запросили на зустріч.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав «на килим» російського посла Олександра Змеєвського після ракетного удару окупантів по селу Гроза в Харківській області. 

Нагадаємо, Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цієї осені або на початку наступного року.

Теги: міністр свята Чехія Україна президент суверенітет гроза переговори Петр Павел

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