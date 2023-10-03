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Глава МЗС Чехії відповів, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Чехії відповів, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
фото з відкритих джерел

Зустріч міністрів ЄС в Києві мала не лише символічне значення, але й стосувалася практичних рішень

Чехія вважає, що переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися вже цього осені або на початку наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає ČTK.

За його словами, зустріч міністрів ЄС в Києві вчора мала не лише символічне значення, але й стосувалася практичних рішень. Ліпавський зауважив, що Україні ще триватиме деякий час потрібна допомога ЄС.

«Було чітко сказано, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це буде чітка гарантія безпеки, тому що Євросоюз також є мирним проєктом. Але це правда, що Україна має змінюватися, адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Це ще далеко», – сказав Ліпавський.

Він підкреслив, що на зустрічі була чітко виражена позиція Чехії щодо того, що переговори про приєднання України до ЄС мають бути розпочаті восени або на початку наступного року.

«Це технічний процес, під час якого буде оцінено, наскільки підготовлена ​​Україна. Буде зрозуміло, де їй ще потрібно працювати», – зазначив глава чеської дипломатії.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу. 

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

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Теги: міністр війна Віктор Орбан Україна Дмитро Кулеба населення парламент переговори

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