Чехія буде відмовляти мігрантам: прем'єр пояснив причину

Чехія прагне знайти рішення, які дозволять запобігти нелегальній міграції

Європейська міграційна політика поки що недостатньо ефективна, тому потрібні нові заходи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, пише видання Irozhlas.

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«Ми готові підтримати сміливіші кроки, але ми продовжимо відмовлятися від обов'язкових квот», – заявив Фіала журналістам. Зокрема, прем'єр-міністр Чехії буде обговорювати покращення захисту зовнішніх кордонів Шенгенської зони, прискорення репатріації мігрантів, допомогу та співпрацю з країнами їхнього походження на політичному форумі у Гранаді.

«Нам потрібно знайти рішення, які дозволять нам запобігти нелегальній міграції», – сказав політик. Фіала впевнений, що переговори з Тунісом будуть першими, які дадуть результати.

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Нагадаємо, Чехія в середу відновила контроль над чесько-словацьким кордоном на десять днів через збільшення нелегальних мігрантів. Прем'єр-міністр Чехії також хоче обговорити у Гранаді актуальні питання європейської безпеки та економічного співробітництва.

«Я також хотів би обговорити зі своїми колегами забезпечення населення доступною енергією та посилення ролі атомної енергетики. Для Чеської Республіки ядерна енергетика, поряд із відновлюваними джерелами енергії, має важливе значення», – зазначив Фіала. Прага також вважає за необхідне розширити європейську енергетичну мережу, підкреслив прем'єр-міністр Чехії.

До слова, Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року в Німеччині кількість перших запитів на надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні кількість зареєстрованих незаконних перетинів кордону з Німеччиною досягла понад 14,7 тис., що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.