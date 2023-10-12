Чехія викликала на розвому російського посла після ракетного удару РФ по Грозі

Під час бесіди чеська сторона висловила свою підтримку Україні

Сьогодні, 12 жовтня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав «на килим» російського посла Олександра Змеєвського після ракетного удару окупантів по селу Гроза в Харківській області. Про це заявив Міністерство закордонних справ Чехії, повідомляє České noviny.

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«Ми можемо підтвердити, що міністр Ліпавський через свого заступника ухвалив рішення викликати російського посла через нещодавній варварський напад на мирних жителів у селі Гроза», – заявили у відомстві.

Зазначається, що посол Змієвський зустрівся із заступником міністра закордонних справ Чехії Яном Маріаном. Під час бесіди чеська сторона висловила свою підтримку Україні. Однак російський посол висловив свою «позицію». «Звичайно, ми рішуче відкинули необґрунтовані звинувачення на адресу Росії та збройних сил РФ. Однак діалог не відбувся – чеські партнери вкотре продемонстрували небажання дослухатися до наших аргументів, не кажучи вже про те, щоб вести дискусію», – сказала в російському посольстві.

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Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.