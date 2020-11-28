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    У світі

    Вбивства вченого-ядерника: ООН закликає країни Близького Сходу до стриманості

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    27 листопада в Ірані&nbsp;вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї - Вбивства вченого-ядерника: ООН закликає країни Близького Сходу до стриманості
    27 листопада в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї

    Офіційний представник генсека ООН виступив проти ескалації напруженості в близькосхідному регіоні

    Організація Об’єднаних Націй закликала країни близькосхідного регіону проявити стриманість.

    Відповідну заяву оприлюднили після вбивства в Ірані фізика-ядерника Мошена Фарізаде.

    Так, офіційний представник генсека організації Фархан Хак виступив проти ескалації напруженості в регіоні.

    «Ми закликаємо до стриманості та уникнення будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації напруженості в регіоні», – сказав він.

    Як відомо, у п’ятницю, 27 листопада, в Ірані вбили науковця Мошена Фарізаде, який очолював секретну програму зі створення ядерної зброї. Машину «батька іранської бомби», як його називали дипломати, атакували на околицях Тегерану.

    Поранений Фарізаде помер у лікарні від критичних поранень - спершу його підірвали на вибухівці, після чого розстріляли. Західні розвідники розглядали науковця як натхненника та керівника програми ядерного озброєння.

    Згодом Тегеран звинуватив Ізраїль у причетності до вбивства «батька іранської бомби».

    Як відомо, у 2018 році прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, розповідаючи про ядерну програму Ірану, наголосив на значущості в ній фігури Мошена Фарізаде. Наразі ніхто не бере відповідальності за вбивство науковця-ядерника.

    Відносини між країнами перебувають у напрузі з 1990-х років, відколи Іран почав розробку балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю.

    Теги: Ізраїль Іран ООН ядерна зброя вбивство
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