Президент Європарламенту підхопив «хворобу легіонерів»

«Хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи

Пневмонія президента Європейського парламенту Девіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів». Про це повідомляє Politico.

Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.

За словами представника Сассолі, президент, «імовірно», підхопив хворобу в готелі приблизно в той час, коли він захворів у середині вересня, під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі.

Водночас у будівлях Європарламенту у Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби, починаючи з 2002 року та зовсім недавно у 2016 та 2017 роках. Тоді депутатів Європарламенту попередили про необхідність виявляти пильність щодо симптомів ранньої стадії «хвороби легіонерів», яка може переростати у пневмонію.

Тоді було ухвалено рішення обмежити подачу теплої води в душові та туалети, щоб запобігти новим спалахам.

«У звітний період (до 15 вересня) Сассолі зупинявся в різних готелях у різних країнах та в Італії. Про все було повідомлено національній владі відповідно до юридичних зобов'язань», – заявив представник Сассолі.

Протягом останніх двох років у Страсбурзі зафіксували понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися летальними.

У вересні президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.