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    Президент Європарламенту підхопив «хворобу легіонерів»

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    Президент Європарламенту Девід Сассолі, ймовірно, підхопив хворобу в готелі - Президент Європарламенту підхопив «хворобу легіонерів»
    Президент Європарламенту Девід Сассолі, ймовірно, підхопив хворобу в готелі
    фото: reuters

    «Хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи

    Пневмонія президента Європейського парламенту Девіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів». Про це повідомляє Politico.

    Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.

    За словами представника Сассолі, президент, «імовірно», підхопив хворобу в готелі приблизно в той час, коли він захворів у середині вересня, під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі.

    Водночас у будівлях Європарламенту у Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби, починаючи з 2002 року та зовсім недавно у 2016 та 2017 роках. Тоді депутатів Європарламенту попередили про необхідність виявляти пильність щодо симптомів ранньої стадії «хвороби легіонерів», яка може переростати у пневмонію.

    Тоді було ухвалено рішення обмежити подачу теплої води в душові та туалети, щоб запобігти новим спалахам.

    «У звітний період (до 15 вересня) Сассолі зупинявся в різних готелях у різних країнах та в Італії. Про все було повідомлено національній владі відповідно до юридичних зобов'язань», – заявив представник Сассолі.

    Протягом останніх двох років у Страсбурзі зафіксували понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися летальними.

    У вересні президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.

    Теги: ЄС здоров'я президент хвороби
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    Президент Європарламенту підхопив «хворобу легіонерів»