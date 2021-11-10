Лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя

Коронавірус потребує грамотного лікування, щоб не допустити ускладнень

Кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Кондрин перерахувала небезпечні помилки під час лікування коронавірусу. Зокрема, вона підкреслила: призначення антибіотиків самостійно, без консультації з лікарем, є помилкою. Про це інформує УНН.

«Ми зараз бачимо на практиці, що якщо дуже рано застосовувати антибіотики та гормони, то коронавірус перебігає тяжче. Іноді люди самостійно собі призначають антибіотики, хоча має бути алгоритм. Антибіотик вбиває мікрофлору. Імунна відповідь порушується, а вона дуже важлива на першому етапі лікування. Тобто під час раннього лікування коронавірусу мають бути противірусні, як фактор захисту.

Вже тоді, коли нам потрібно «гасити» гіперреакцію, то призначають гормон. Але на першому етапі це абсолютно необґрунтовано. Повинні бути препарати, які зменшують вірусне навантаження», – резюмувала Оксана Кондрин.

Нагадаємо, в Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.

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