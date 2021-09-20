Президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією

Главу Європарламенту Сассолі госпіталізували до лікарні з пневмонією

Зараз стан Сассолі оцінюється як задовільний

Президент Європарламенту Давід Сассолі останні кілька днів провів в лікарні з пневмонією. Результат тесту на коронавірус виявився негативним. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Зараз його стан оцінюється як задовільний.

«Після необхідних медичних обстежень йому поставили діагноз пневмонія, і негайно почали лікування. Він у хорошому стані», – йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також розкрили подробиці госпіталізації глави Європарламенту. Він потрапив до лікарні 15 вересня, в розпал пленарної сесії парламенту Європи.

Нагадаємо, що Давиду Сассолі - 65 років.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в 2020 році Європейський парламент перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн і скасував майже всі персональні зустрічі до кінця листопада, щоб зупинити поширення коронавірусу.

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