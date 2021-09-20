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    Президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією

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    Главу Європарламенту Сассолі госпіталізували до лікарні з пневмонією - Президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією
    Главу Європарламенту Сассолі госпіталізували до лікарні з пневмонією
    Фото з відкритих джерел

    Зараз стан Сассолі оцінюється як задовільний

    Президент Європарламенту Давід Сассолі останні кілька днів провів в лікарні з пневмонією. Результат тесту на коронавірус виявився негативним. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

    Зараз його стан оцінюється як задовільний.

    «Після необхідних медичних обстежень йому поставили діагноз пневмонія, і негайно почали лікування. Він у хорошому стані», – йдеться в повідомленні.

    В пресслужбі також розкрили подробиці госпіталізації глави Європарламенту. Він потрапив до лікарні 15 вересня, в розпал пленарної сесії парламенту Європи.

    Нагадаємо, що Давиду Сассолі - 65 років.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня в 2020 році Європейський парламент перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн і скасував майже всі персональні зустрічі до кінця листопада, щоб зупинити поширення коронавірусу.

    На початку спалаху коронавірусу весною 2020 року Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі.

    До слова, Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Також Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

    Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

    Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

    Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

    Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.

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    Теги: МЗС ЄС Європарламент парламент коронавірус
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    Президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією