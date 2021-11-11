Підступна «Дельта +»: на який день хвороби чекати сюрпризів від нового штаму коронавірусу (відео)

Новий штам Covid-19 «Дельта +» підносить «сюрприз» на сьомий день захворювання

Лікар розказав, як зрозуміти, що вам терміново потрібно в лікарню

Штам коронавірусу «Дельта +» атакує Україну і має нові небезпечні симптоми, одним з яких може стати стан повної знемоги. Лікарі дають поради про те, як максимально швидко розпізнати хворобу.

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, як зрозуміти, що потрібна термінова госпіталізація при штамі «Дельта +», на своєму YouTube-каналі.

За його словами, ця мутація майже не викликає жодних помітних симптомів у інфікованих, поки приблизно на сьомий день хвороби зараженого раптово не охопить жахливий стан.

При цьому виявляється низька сатурація та діагностується тотальне ураження легень.

Раніше Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактеріальна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

Також відомо переважна більшість госпіталізованих з коронавірусом – невакциновані.

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