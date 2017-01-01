Президент Південної Кореї відвідає Китай з метою обговорити «мирне врегулювання» загрози КНДР

Це буде перша поїздка Мун Чже Іна до Китаю після того, як він вступив на посаду президента

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін на наступному тижні прибуде з візитом до Китаю на тлі зростання напруженості внаслідок посилення ядерної та ракетної загрози Пхеньяну. Про це повідомляє AFP з посиланням на прес-службу адміністрації південнокорейського лідера. «Мун Чже Ін прибуде до Пекіна у середу для чотириденного державного



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Фото з відкритих джерел Президент Південної Кореї Мун Чже Ін

Це буде перша поїздка Мун Чже Іна до Китаю після того, як він вступив на посаду президента

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін на наступному тижні прибуде з візитом до Китаю на тлі зростання напруженості внаслідок посилення ядерної та ракетної загрози Пхеньяну. Про це повідомляє AFP з посиланням на прес-службу адміністрації південнокорейського лідера.

«Мун Чже Ін прибуде до Пекіна у середу для чотириденного державного візиту та проведе зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпін з метою обговорення шляхів «мирного врегулювання ядерної проблеми Північної Кореї»», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це буде перша поїздка Мун Чже Іна до Китаю після того, як він вступив на посаду президента у травні. Візит відбудеться лише через кілька тижнів після того, як Північна Корея протестувала нову міжконтинентальну балістичну ракету, незважаючи на численні санкції ООН.

Нагадаємо, наприкінці листопада Північна Корея повідомила, що успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-15», у радіусі ураження якої опинилася уся материкова територія США. У цьому зв’язку Пхеньян оголосив, що досяг своєї давньої мети, ставши ядерною державою.

Джерело: Укрінформ