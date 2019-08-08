Президент Литви затвердив склад нового уряду



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Президент Литви Гітанас Науседа

Оскільки змінився більш ніж один міністр, уряд повинен буде пройти процедуру довіри у Сеймі Литви

Президент Литви Гітанас Науседа затвердив склад нового уряду, в якому замінив лише трьох міністрів.

Про це повідомляє портал Delfi.

Зазначається, що на місце міністра транспорту і комунікацій замість Рокаса Масюліса був призначений представник «Виборчої акції поляків Литви» Ярослав Наркевич, на посаду глави міністерства внутрішніх справ призначена також представниця поляків Рита Тамашюнене, а Андрюс Паленіс зайняв пост глави міністерства сільського господарства.

Оскільки змінився більш ніж один міністр, уряд повинен буде пройти процедуру довіри у Сеймі Литви.

Зазначимо, на початку липня була створена нова правляча коаліція. Договір про співпрацю підписали Литовська спілка селян і «зелених» (ЛСКЗ, «селяни»), Литовська соціал-демократична партія праці, «Виборча акція поляків Литви - Союз християнських родин» і «Порядок і справедливість».

Саулюс Сквернялис був знову призначений прем'єр-міністром в кінці липня після процедури повернення повноважень у зв'язку з присягою нового президента Литви.