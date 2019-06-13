Президент Молдови Додон каже, що до нього їдуть кілери з України



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Президент Молдови Ігор Додон

За словами Додона, його фізичне усунення вигідне опонентам

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що Демократична партія готує його вбивство.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Moldova1.

«У мене є інформація від своїх служб, що намагалися знайти кілера - спочатку в Молдові, потім вийшли на бандитів в Одесі. Я все знаю, але я не поступлюся», - сказав він.

За словами Додона, його фізичне усунення вигідне опонентам, оскільки в разі його смерті нікому буде схвалювати прийняті парламентом країни закони, «а значить вони не будуть працювати, і, як наслідок, Демпартія залишиться при владі».

Нагадаємо, Додон вже раніше заявляв, що на нього готується замах.

До слова, глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори 12 червня.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України вважає, що політичне ослаблення Кишинева може створити основу для поширення російського гібридного впливу, що може в майбутньому становити небезпеку для півдня України.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

Джерело: Интерфакс