В Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, коронавірусний антирекорд

Не так давно влада країни ввела обов'язкову вакцинацію четвертою дозою

За останні 24 години (із 00:01 до 23:59 вівторка 4 січня) в Ізраїлі офіційно підтверджено 11 978 нових випадків зараження коронавірусом, а з півночі – ще 3015. Минулий рекорд був зафіксований 2 вересня 2021 року. Про це пише vesty.co.il із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Частка позитивних аналізів також продовжує зростати, вона досягла вже 6,65%. При тому, що 30 грудня вона трималась на рівні 2,93%.

Наразі у медичних центрах проходять лікування 285 пацієнтів – у тяжкому стані госпіталізовано 125 хворих; в критичному стані – 46. До апаратів ШВЛ підключено 38 хворих. За добу не було зафіксовано жодної смерті.

Нагадаємо, що не так давно уряд Ізраїлю ввів обов'язкову вакцинацію вже четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Насамперед її отримають медики і громадяни старше за 60 років. Такий крок мав би підвищити кількість антитіл в крові в п'ять разів, заявляє уряд, посилаючись на клінічні дослідження. До того ж інші попередні дослідження, проведені в Ізраїлі, показали, що ефективність вакцини знижується через три-чотири місяці.

Додамо, із 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам. Критерії для в'їзду розроблені Міністерством охорони здоров'я. Рішення затверджено, незважаючи на п'яту хвилю коронавірусу. У МОЗ погодилися, що обмеження на пересування втратили сенс у той момент, коли кількість нових заражень усередині країни значно перевищила кількість заражених, які прибувають з-за кордону.

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