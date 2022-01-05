У Бельгії за тиждень хворих на Covid-19 побільшало удвічі

Однак середня кількість щоденних госпіталізацій з діагнозом Covid-19 за цей же період зросла незначно

Кількість інфікувань коронавірусом зросла на понад 50%

Щоденний рівень інфікування Covid-19 в Бельгії впродовж минулого тижня зріс відразу на 52% у порівнянні з показниками попереднього тижня. Про це повідомляє «The Brussels Times».

«Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії продовжує швидко зростати. За попередніми даними національного медичного інституту Sciensano, в період з 24 по 30 грудня в країні у середньому підтверджували 10 126 нових випадків інфекції щодня, і це зростання на 52% у порівнянні з попереднім тижнем. Лише протягом минулого четверга було зареєстровано близько 16 тис. підтверджених випадків інфекції», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними статистики, середня кількість щоденних госпіталізацій з діагнозом Covid-19 за цей же період зросла незначно – до бельгійських лікарень щодня потрапляли 149 нових пацієнтів із коронавірусом, в той час як упродовж попередніх семи днів цей показник складав 143 випадки. Станом на неділю, у лікарнях країни знаходилося 1 765 пацієнтів, хоча на Різдво було приблизно дві тисячі. У відділеннях інтенсивної терапії наразі знаходяться 508 хворих на коронавірус

За повідомленням цього ж видання, для стримування інфекції епідеміологи країни рекомендують робити додаткове, бустерне щеплення від коронавірусу навіть тим людям, що вже були інфіковані Covid-19, за 14 днів після того, як вдалося подолати захворювання. Ця рекомендація стосується також людей із позитивним тестом на коронавірус – якщо інфекція протікає без симптомів, то рекомендовано робити бустерні щеплення за 14 днів після отримання позитивного тесту.

За висновком бельгійських вчених, комбінування імунітету після подолання захворювання із додатковим захистом, що дає додаткова вакцинація, дозволяє досягати найкращих результатів у протидії новому інфікуванню, хоча рівень набутого імунітету може відрізнятися у різних людей, виходячи з індивідуальних особливостей організму. Ефективність захисту від «симптоматичного» захворювання на коронавірус у випадку бустерного щеплення складає 70-75%.

Водночас виробники вакцини продовжують дослідження для випуску вакцини, пристосованої до особливостей варіанту штаму «Омікрон», який стає домінантним у більшості європейських країн. За прогнозом, розробка такої «уточненої» під «Омікрон» вакцини може забрати до шести місяців.

Станом на 3 січня 47% дорослого населення Бельгії (38% від усього населення країни) вже отримали бустерну дозу вакцини.

Нагадаємо, у США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19.

Напередодні стало відомо, що у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

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