Туреччина дозволила використовувати п'яту дозу Covid-вакцини

Для отримання п'ятої дози у Туреччині доступні три вакцини

П’яту дозу вакцини можуть отримати певні групи людей

У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення від Covid-19 тим, хто вже отримав чотири дози вакцини, зокрема, дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech. Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на МОЗ Туреччини.

«Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на прийом п’ятої дози», – пише видання.

П’яту дозу вакцини можуть отримати «певні групи людей». Для отримання дози доступні вакцини Sinovac, BioNTech та турецька вакцина Turkovac.

Зазначимо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено майже 28,5 млн щеплень.

Напередодні в Ізраїлі почали вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу. Таким чином, Ізраїль став однією з перших країн світу, де була запроваджена четверта доза вакцини від Covid-19. Четверта кампанія вакцинації була поширена на мешканців будинків для людей похилого віку та пацієнтів геріатричних центрів в Ізраїлі.

В Україні наразі бустерна доза вакцини рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Читайте також: