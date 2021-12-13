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    Президент ПАР заразився коронавірусом

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    Сиріл Рамафоса перебуває на самоізаляції - Президент ПАР заразився коронавірусом
    Сиріл Рамафоса перебуває на самоізаляції
    фото: GCIS

    Повністю вакцинований очільник ПАР має легкі симптоми захворювання

    Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса у неділю, 12 грудня, отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Про це повідомляється на сайті південноафриканського лідера.

    Зазначається, що повністю вакцинований очільник ПАР має легкі симптоми захворювання і перебуває на самоізоляції в Кейптауні. Відсьогодні його обов'язки тимчасово виконуватиме заступник президента Девід Мабуза.

    Рамафоса поскаржився на погане самопочуття після того, як залишив державну меморіальну службу на честь колишнього віцепрезидента ПАР Фредеріка Віллема де Клерка.

    «Президент перебуває у гарному настрої, за ним стежить Південноафриканська військово-медична служба Національних сил оборони ПАР», – йдеться у повідомленні.

    Очільник ПАР висловив думку про те, що його інфікування є «застереженням для всіх людей у країні, які мають бути вакциновані та зберігати пильність щодо зараження». Він наголосив, що «вакцинація залишається найкращим захистом від тяжких захворювань та госпіталізації».

    Контактним особам південноафриканського президента, який нещодавно із робочим візитом побував у чотирьох державах Західної Африки, рекомендують стежити за симптомами чи перевіритися на коронавірус.

    Відомо, що після повернення до Йоганнесбурга 8 грудня Рамафоса разом із членами своєї делегації здав тести на Covid-19, отримавши негативні результати.

    Нагадаємо, раніше через коронавірус у прем’єра Франції низка європейських політиків пішли на самоізоляцію.

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    Теги: президент вакцинація коронавірус Південно-Африканська республіка
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    Президент ПАР заразився коронавірусом