Добова кількість Covid-випадків в Україні різко зросла

За минулу добу підтверджено 4,5 тис. нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 4 січня, в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112), інформує пресслужба МОЗ. Зазначимо, за добу 3 січня в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 366 осіб, летальних випадків – 273, одужало – 8 439 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 3,7 млн осіб;

одужало – близько 3,5 млн осіб;

летальних випадків – 96 709;

проведено ПЛР-тестувань – 16,8 млн.

МОЗ вказує, що 4 січня 102 478 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,8 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено майже 28,6 млн щеплень.

Зазначимо, вакциновані бустерною дозою українці отримають новий сертифікат.

Додамо, що МОЗ надав роз'яснення, як можна змішувати вакцини. Вакцину Coronavac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZenecа.

Нагадаємо, в Україні також дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення.

Також МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту..