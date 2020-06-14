Президент Польщі заявив, що «ідеологія» ЛГБТ гірша за комунізм



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Анджей Дуда балотується на другий термін Фото: ЕРА

Дуда підписав «Сімейну хартію» передвиборчих пропозицій, зокрема обіцянки заборонити одностатевим парам вступати в шлюб

Президент Польщі Анджей Дуда у своїй передвиборчій промові назвав пропаганду прав ЛГБТ «ідеологією» більш руйнівною, ніж комунізм.

Про це повідомляє BBC.

Один з головних суперників Дуди, ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський із правоцентристської партії «Громадянська платформа», був розкритикований консерваторами за те, що дозволив обговорювати питання ЛГБТ у варшавських школах.

У своєму виступі у Бжезі Анджей Дуда сказав: «Покоління моїх батьків протягом 40 років боролося за вигнання комуністичної ідеології зі шкіл, щоб її не не нав'язували дітям, не промивали їм мізки».

«Вони боролися не для того, щоб ми тепер засвоювали ще більш руйнівну для людини ідеологію, яка під кліше поваги і терпимості приховує глибоку нетерпимість» — заявив Дуда.

Президент Польщі заявив, що «батьки несуть відповідальність за сексуальне виховання своїх дітей» і «ніякі установи не можуть втручатися в те, як батьки виховують своїх синів і дочок».

10 червня Дуда підписав «Сімейну хартію» передвиборчих пропозицій, зокрема обіцянки заборонити одностатевим парам вступати в шлюб або всиновлювати дітей і заборонити викладання питань ЛГБТ у школах.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому минулого місяця, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.